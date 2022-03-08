لجان مقاومة الخرطوم تعلن موجهات “مليونية المرأة” المتوجهة إلى القصر





أعلنت لجان مقاومة ولاية الخرطوم، مسارات وموجهات مواكب 8 مارس “مليونية المرأة” غداً الثلاثاء، المتوجهة إلى القصر الجمهوري.

وقالت في بيان صحفي اليوم “تقديراً ووفاءً للدور الفاعل الذي ظلت تلعبه المرأة السودانية في ثورة ديسمبر المجيدة ستكون مليونية الغد الموافق “اليوم العالمي للمرأة” في الثامن من مارس الأبيض باسم “مليونية المرأة”، تاكيداً على دعم قضايا المرأة العادلة والتزاماً بشعار العدالة”.

وأوضحت ان نقاط التجمع ستكون في جاكسون لأحياء (الخرطوم غرب، الكلاكلات وجنوب الخرطوم)، وباشدار لأحياء (الجبل، جنوب الحزام، الخرطوم وسط والخرطوم جنوب)، والقرشي لأحياء الخرطوم شرق، وتتحرك عند الإلتقاء بموكب باشدار.

ووجهت اللجان بضرورة الالتزام بلبس الكمامة ووضع الأعلام والرايات في مقدمة المواكب والالتزام بالهتافات الموحدة وتيم الهتاف والتتريس قبل وبعد وأثناء سير المواكب في مساراتها، بالإضافة للتروس الجانبية حسب توجيهات اللجان الميدانية والإصغاء إلى اللجان الميدانية في حالة نداءات الإنسحاب وعدم الإشتباك مع القوات النظامية إلا للدفاع لأن السلمية هي الشعار الأساسي، بجانب إفساح المجال للكوادر الطبية والاسعافات لأداء مهامهم والالتزام بالرجوع بنفس شوارع الذهاب في شكل مواكب ما لم تغير لجان الميدان.

صحيفة الصيحة