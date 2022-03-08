الحزب الشيوعي : لا بد من الاتفاق على برنامج واضح لما بعد إسقاط الحكومة





قال القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف، إنّ حزبه هو أول من طرح مبادرة الجبهة العريضة في شهر يوليو من العام الماضي، وأكد أنه كان يهدف لإسقاط حكومة حمدوك.

وقال يوسف لـ(الصيحة): “قمنا بإصدار وثيقة وقمنا بتوزيعها لكافة القوى السياسية الفاعلة في المشهد السياسي”، وأضاف “بعد انقلاب 25 أكتوبر برزت عدة مبادرات ورؤى تحمل نفس الفكرة وأحياناً نفس الاسم، من بينها لجان المقاومة وتجمُّع المهنيين وأحزاب سياسية أخرى”، مشيراً إلى أن الفارق الأساسي فيها أنها تعتمد بشكل أساسي على ما الذي سيحدث بعد إسقاط الحكومة، وأكد أن كافة الأحزاب تشترك في مُبادراتها على إسقاط الحكومة، لكنها تختلف في الرؤية لما بعد الإسقاط. وشدّد على ضرورة وجود اتفاق مُسبق لما بعد الإسقاط والاتفاق على برنامج واضح متفق عليه، ورداً على التصريحات الأخيرة المُوجّهة لهم من حزب البعث والتي جاءت على لسان الريح السنهوري، قال إن الحزب الشيوعي على اختلاف واضح مع قوى الحرية والتغيير ومن حقهم الدفاع عن كيانهم.

الخرطوم- وفاق التجاني

صحيفة الصيحة