بايرن ميونخ يخشي مفاجآت سالزبورج النمساوي فى دوري أبطال أوروبا





يستضيف فريق بايرن ميونخ الألماني نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي فى العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب “أليانز أرينا” ضمن منافسات إياب دور الـ16 فى بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الكروى الحالي 2021-22..

ويسعى البافاري لاستغلال عاملي الأرض والجمهور أمام بطل النمسا لحسم الأمور مبكرا وحصد بطاقة التأهل، حيث سيطر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت على ملعب رد بول أرينا.

وسيقاتل الفريقان لتحقيق الفوز لحسم بطاقة التأهل رسمياً إلى الدور الربع نهائي، خاصةً أن الفريق البافاري صاحب الأرض والضيافة في هذه المباراة.

ويدخل الثنائي هذا اللقاء تحت شعار لا بديل عن الفوز، خاصةً أن كلاً منهما يطمح فى الوصول إلى الدور الربع نهائي، وعلى الرغم من التفوق الكبير لصالح الفريق البافاري في تاريخ المواجهات التي جَمعت بينه وبين الفريق النمساوي، إلا أن الأخير نَجح في تفجير مفاجأة كبيرة من العيار الثقيل في مباراة الذهاب، التي أُقيمت على أرضه وفي وسط جمهوره.

ويتمتع الثنائي بنفس الموقف، ولكن، يمتلك البايرن أملا أكبر فى التأهل إلى الدور الربع نهائي لاسيما أن هذه المباراة على أرضه وفى وسط جمهوره وتجنب الوقوع فى التعادل مرة ثانية، لتجنب اللجوء إلى ركلات الترجيح.

ويملك بايرن ميونخ الألماني فرصة لتحسين نتائجه المتقلّبة في الآونة الأخيرة، عندما يستقبل سالزبورج النمساوي، الثلاثاء، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويأمل البايرن في مباراة أقل تعقيدا من الذهاب، عندما تقدّم عليه سالزبورج حتى الدقيقة الأخيرة، قبل أن ينقذه الفرنسي كينجسلي كومان بهدف التعادل.

وصام ليفاندوفسكي عن التسجيل في آخر 3 مباريات، ويبدو مستقبله غامضا مع حامل لقب الدوري الألماني في آخر 9 سنوات.

ويمر بايرن بفترة متقلبة، فبرغم صدارته في الدوري واتجاهه نحو لقب عاشر تواليا، خسر أمام بوخوم (2-4) وتعادل السبت مع باير ليفركوزن (1-1)، بعد تعادله الصعب أمام سالزبورج في المسابقة القارية.

وأثبت بطل النمسا ذهابا أن بمقدوره مقارعة لاعبي المدرب الشاب جوليان ناجلسمان، من ناحية السرعة، واستعدوا جيدا للمواجهة بفوز سهل على التاخ متذيل الترتيب السبت في الدوري المحلي، (4-0).

اليوم السابع