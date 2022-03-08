الرشايدة يكرمون “ترك” ويعلنون رفض “مسار جوبا”





سواكن- إيهاب محمد نصر

أعلنت قبائل الرشايدة، رفضها القاطع لمسار جوبا، وقالت إنهم ليسوا مع طرف ضد طرف ولكنهم مع قضية شرق السودان العادلة.

وقال ممثل الرشايدة صالح صلاح خلال احتفال أقيم اليوم تكريماً لناظر الهدندوة، رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا الناظر سيد محمد الأمين ترك بمدينة سواكن، إن اتفاقية جوبا لم تعط الشرق ولا الشمال ولا الوسط حقه، وأضاف “أخوانا ديل ضيعوا حق شرق السودان”.

ودعا وكيل ناظر الرشايدة، إلى عدم الالتفات للشائعات، وأكد أن الناظر ترك حريص على وحدة الشرق ووحدة السودان، وقال “نريد أن نكون جميعاً صناعاً للسلام والوحدة”، وأضاف أن قبائل الرشايدة لها حقوق في السودان وسوف تأخذها كاملة.

فيما قال المتحدثون في الاحتفال، إن أهل الشرق على قلب رجل واحد مع الناظر ترك لأنه يقود قضية إقليم، وأشاروا إلى أن قضية (القلد) كان من ضمنها ترسيم الحدود وأنها ليست معنياً بها جهة معينة وإنما هي لتثبيت الحقوق التاريخية للأرض.

من جهته، أكد الناظر ترك، أن هنالك من يؤججون الفتن ويخلقون “الإشاعات”، وان لقاء الرشايدة اليوم “بخور قوي لحرق الشياطين”، وأضاف أن فتنة شرق السودان انطلقت من الخرطوم بسبب كتاب التاريخ الذي فصّل الشرق على قبيلة واحدة، وتابع بأن الحكومة والوسيط الجنوبي والجبهة الثورية كلهم اخطأوا في حق الشرق، وأكد أن قبائل الرشايدة تأتي في صدارة رافضي المسار.

وكشف ترك، عن اتصال تم بينه وخالد شاويش من إثيوبيا، وأنه أشار عليه بطلب حكم ذاتي لشرق السودان مقابل أن يقفوا معه، وقال “لو فعل ذلك كان وقتها سوف يكون بطلاً قومياً يحتفي به كل الشرق”، وأضاف “العاوز يلعب يلعب بعيد عن الرشايدة”، وتابع “من إدعى الأرض هو الذي أتى بالفتنة والعندو أرض عليه أن يثبت ملكيته”.

وكرّمت قبيلة الرشايدة قيادات مجلس نظارات البجا والعمد والكيانات التي حضرت اللقاء.

صحيفة الصيحة