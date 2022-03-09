قيادي بالتغيير: “أي حلول لا تحترم رغبة الشعب عبر اسقاط الانقلاب لن تنجح”





قلل القيادي بالحرية والتغيير عادل خلف الله من تكوين الآلية المشتركة بين الاتحاد الافريقي والبعثة الاممية، وأكد أن الحلول تكون عبر الارادة الوطنية من خلال استمرار المواكب والتظاهرات السلمية وصولاً للعصيان المدني الشامل، وقطع ان أي حلول ومجهودات محلية مدعومة بدعم وسند اقليمي لا تحترم ارادة الشعب المتمثلة في اسقاط الانقلاب لن تجدي نفعاً، وقال خلف الله في حديثه لـ(الجريدة):” هذا ما لمسناه من خلال لقاء ممثل البعثة الأممية فولكر بيرتيس وأيضاً بلقاء الاتحاد الافريقي ، لافتاً إلى أن الاتحاد الافريقي منذ البدء جاهر برأيه واعتبر ما جرى ( انقلاب عسكري) مما يتطلب بموجب القوانين واللوائح دعم رغبة الجماهير الثورية والامتثال لرغبتها دون أي مرواغات سياسية.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة