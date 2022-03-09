الثورية: البلاد تمضي نحو الافلاس بسبب التشاكس بين المكونات السياسية





حذر القيادي بالجبهة الثورية محمد اسماعيل زيرو في تصريح لـ(الجريدة) من التلكؤ في حل الأزمة خاصة وان البلاد تمضي نحو الافلاس فضلاً عن حالة التشاكس بين المكونات السياسية والثورية المختلفة، ورأى ان تواجد الآلية يعتبر ضرورة ملحة بالوقت الراهن، لكن عاد زيرو وأشترط أن تكون الآلية مقبولة من كافة الأطراف وجميع الفاعلين بالمشهد السياسي،مشيراً إلى اهمية تحقيق التوافق بين المكونات حتي ولو كان نسبياً، حتى يتثني للجميع الاعلان عن حكومة الكفاءات، وأبدى زيرو مخاوفه من الأزمات الراهنة للوقود والسلع الاستراتجية، منوهاً بأن الوضع يتطلب تدخلاً عاجلاً حتى لا تتفاقم الاوضاع بصورة أكبر، وأوضح ان الاتحاد الإفريقي والبعثة الأممية يمكن ان يشكلان ضغطاً كبيراً على الأطراف المختلفة.

وتوقع ان تكون للآلية المشتركة التي تجمع مابين الاتحاد الافريقي والبعثة الأممية اثار جيدة وفاعلية على الواقع بسبب تأزم الوضع الحالي، ولم يستبعد ان تعمل الالية على ايجاد حلول للوضع الراهن.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة