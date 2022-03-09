عبدالباري: السودان خسر (2) مليار دولار بسبب الانقلاب





عدد وزير العدل السابق ؛ نصر الدين عبدالبارئ الدعم الخارجي الذي خسره السودان بسبب إجراءات الخامس و العشرين من أكتوبر التي اتخذها القائد العام للقوات المسلحة ؛ عبد الفتاح البرهان.

و قال نصرالدين في تغريدة على تويتر أمس، إن السودان خسر بسبب الانقلاب 2 مليار دولار من البنك الدولي و مؤسسة التنمية الدولية لدعم 9 قطاعات، عطفاً على (1) مليار دولار دعماً إضافياً من البنك الدولي و صندوق النقد الدولي؛ كان من المقرر استلامها بنهاية العام 2021 بالإضافة إلى حوالي (1) مليار دولار مساعدات مالية مجازة من الكونغرس الأمريكي.

و تابع “500 مليون دولار بالبنك الدولي لبرنامج ثمرات ، 2 مليار دولار استثمار من بنك EXIM و هيئة التمويل التنموي الدولية (للبداية والخطة أن تصل إلى 8 مليارات)، إيقاف إعفاء 40 مليار دولار من الديون بنهاية 2021/بداية 2022 ، 1.2 مليون طن قمح (منحة من الولايات المتحدة، استُلم منها 250000 طن) “.

صحيفة اليوم التالي