اجتماع لـ(لجنة المعلمين) لتحديد جدول الإضراب





تعتزم لجنة المعلمين، تحديد خطواتٍ تصعيدية، خلال اجتماعٍ موسّع دعت له كلّ العضوية في هياكل اللجنة العليا.

وقالت القيادية بلجنة المعلمين قمرية عمر، في تصريحٍ لـ (باج نيوز) أمس، إنّ اللجنة ستصدر جدولاً يحدّد الخطوات التصعيدية ، وخطوات الإضراب عن العمل.

وتطالب لجنة المعلمين الالتزام بصرف المرتبات بهيكل 2022، صرف العلاوات والبدلات المرتبطة بالأجر الأساسي بهيكل 2022، والالتزام بحد أدنى للأجور لا يقل عن (24) ألف جنيه “وفق مقترح المجلس الأعلى للأجور”.

صحيفة اليوم التالي