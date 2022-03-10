شاهد بالفيديو: مناوي يروي قصة هبوط طائرة الرئيس نميري وكيف خبأته والدته بين الجحور





روى حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي شهادته لقصة سقوط طائرة الهلكوبتر التي كانت تقل الرئيس نميري رفقة آخرون قبل مرور أربعين عاماً من هذا الزمان.



وبحسب ماشاهدة محررة “كوش نيوز ” فقد ذكر مناوي عندما أرادت الطائرة الهبوط أقدمت الأمهات على حمل أطفالهن والركود صوب الجحور حتى يتم تخبئتهم من الأشخاص القادمون في الطائرة وعندما أقلعت الهليكوبتر ومن كان على متنها تم إخراجهم من “الجحور” على الفور.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)