توضيح من مجلس إدارة نادي المريخ





يؤكد مجلس إدارة نادي المريخ أن مباراة المريخ والأهلي المصري في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا، والمحدد لها الثامن عشر من الشهر الجاري، ستقام في إستاد السلام بالقاهرة.

والمجلس إذْ يؤكد ذلك يشير إلى المجهودات الكبيرة التي بذلت من أعضاء المجلس، وأجهزة الدولة في أعلى قمتها، ممثلة في رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو لإقامة المباراة بملعب الهلال، بهذه المناسبة يود المجلس أن يشير إلى وجود خطاب صدر من رئيس مجلس إدارة نادي الهلال هشام السوباط بالموافقة على أداء المباراة بإستاد الهلال إلا أن الخطاب النهائي لم يصل في الوقت المناسب، والمهلة المحددة من الاتحاد الإفريقي على الرغم من توجيهات رئيس نادي الهلال هشام السوباط بكتابة خطاب للاتحاد السوداني لكرة القدم بالموافقة، وهنا لا بد من إزجاء الشكر مضاعفا لرئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي؛ لدعمها القوي لإقامة المباراة في الأراضي السودانية، وفي إستاد الهلال- تحديدا- إلا أن تلك الجهود اصطدمت بأن القرار الرسمي يجب أن يتم عبر اجتماع مجلس إدارة نادي الهلال وهو ما لم يحدث حتى انتهاء المهلة المحددة من الاتحاد الإفريقي، ويؤكد مجلس الادارة أنه سيظل حارسا أمينا، وخادما مطيعا من أجل تحقيق تطلعات الجماهير وطموحاتها، كما يؤكد المجلس أنه سيعيد لملعب المريخ بريقه، وألقه الذي كان منارة شاهقة تسر الناظرين، أول إستاد في السودان يحتضن بطولة سيكافا للأندية، وبطولة أفريقيا للاعبين المحليين، وفاصلة مصر والجزائر – وقتها كان المريخ هو السباق في الإنجازات التي تفتخر بها الرياضة السودانية، ويؤكد مجلس الإدارة، والجهاز الفني، واللاعبون بأنهم سيسطرون ملحمة جديدة في سماء الكرة السودانية في مباراة الجمعة، وسيكون النصر حليفنا كما كان في أرض الكنانة.

محمد سيد أحمد سر الختم

الرئيس المناوب لمجلس إدارة نادي المريخ