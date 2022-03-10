لجنة المعلمين تنفذ اضراباً شاملاً





تعتزم لجنة المعلمين السودانيين تنفيذ اضراب شامل بكل ولايات السودان، بعد عدم رد وزارة المالية على مذكرة دفعت بها اللجنة. وحددت اللجنة اليوم بداية للاضراب عن العمل على أن يتم العمل يوم “الأحد” والاضراب يومي الاثنين والثلاثاء القادمين قبل العودة للعمل يومي الأربعاء والخميس.

من جهته توقع عضو لجنة المعلمين سامي الباقر نجاح الاضراب، مشيراً إلى أن القضية مطلبية تتمثل في رفع الحد الأدنى الى (٢٤) ألف حسب الاتفاق المسبق مع مجلس الوزراء بناءا على توصية المجلس الأعلى للأجور التي تم رفعها في ديسمبر العام الماضي.

وفي السياق ذاته اعلنت لجنة المعلمين الموحدة – بولاية الجزيرة ، عن الدخول في اضراب شامل عن العمل بكافة محليات الولاية ، بمراحل (الأساس – المتوسط – الثانوي) اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 10 مارس 2022م كخطوة تصعيدية على خلفية ما وصفته بالمماطلة والتلكؤ من السلطة الانقلابية في تنفيذ مطالب المعلمين المشروعة – والمتعلقة بإزالة التشوهات في الأجور والعلاوة – وعدم الاستجابة لتنفيذ هذه المطالب، ودعت لجنة المعلمين الموحدة بولاية الجزيرة للإستعداد لتنفيذ الاضراب على أرض الواقع كخطوة تصعيدية جادة وأنها سوف تقوم بتشكيل لجان للاضراب بكل محليات الولاية للتواصل مع قواعد المعلمين من أجل إنجاح.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة