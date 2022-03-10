عقار : الأزمة السياسية سببها الصراع حول السلطة





وجه رئيس الحركة الشعبية مالك عقار امس انتقادات للأوضاع السياسية وعزا الأزمة التي تعاني منها البلاد للصراع حول السلطة وكراسي الحكم.

وقال عقار في لقاء جماهيري بمدينة الفولة عاصمة ولاية غرب كردفان أثناء تنصيب نائب والي غرب كردفان ادم كرشوم “الصراع السياسي الذي يدور في السودان هو صراع حول السلطة وكراسي الحكم وليس لتمكين الديمقراطية والحكم المدني”.

وأكد عقار ان الحركة الشعبية مع خيار الحكم المدني والحكومة التي تقود التنمية وتحفظ الأمن وتحقق الاستقرار والعدالة الاجتماعية، ولفت لضرورة التعايش وقبول الآخر والاستفادة من الموارد.

وأفاد أنهم يعملون على تنظيم الحركة استعدادا لخوض الانتخابات القادمة داعيا الأحزاب السياسية لترتيب أوضاعها استعدادا لهذا الاستحقاق الدستوري وحث الشباب لمطالبة الحقوق بالسلمية بعيداً عن تخريب الموارد.

وشدد على ضرورة التماسك والتفاهم بين والي غرب كردفان ونائبه لتحقيق التنمية والاستقرار لمواطني الولاية، ودعا لتقسيم الموارد بالعدل وسن التشريعات التي تثبت الحقوق.

ووجه عقار الأجهزة النظامية ببسط هيبة الدولة وإشاعة الطمأنينة والتنسيق مع حكومة الولاية لتقود المصالحات المجتمعية بين كافة المكونات مع أهمية قبول الآخر.

صحيفة الجريدة