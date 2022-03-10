الفنان أحمد الصادق يتغزل في صوت (زهرمان)





تغزل الفنان أحمد الصادق في صوت الفنانة زهرمان بعد تداول فيديو لها، وهي تردد أغنية (غلطان أنا) بالعزف على العود، بأنها الأساس؛ لجمال صوتها وأدائها بالرغم من غيابها عن الساحة الفنية.

قال أحمد الصادق في تعليقه: (زهر مان هي الأساس والله، ربنا يديها الصحة والعافية، تحياتنا واحترامنا ليها).

يذكر أن الفنانة زهرمان أحد المطربات اللائي وضعن بصمتهن في الساحة الفنية بعدد كبير من أغنيات البنات والدلوكة، وغادرت السودان قبل سنوات طويلة

الخرطوم: محاسن أحمد عبدالله

صحيفة السوداني