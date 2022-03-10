الحرية والتغيير: أية عملية سياسية يجب أن تحقق أهداف الثورة





أكدت قوى الحرية والتغيير أن أية عملية سياسية يجب أن تحقق أهداف الثورة ومطالب الشارع وتبدأ بإلغاء حالة الطوارئ وإنهاء العنف وإطلاق سراح كافة المعتقلين ووقف كل الانتهاكات لتهيئة المناخ للعملية السياسية.

والتقى اليوم وفد من المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير فى إجتماع مشترك ضم كل من البروفيسور محمد الحسن ولد لباد مبعوث الاتحاد الأفريقي وفولكر بيرتس الممثل المقيم للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان ورئيس بعثة يونيتامس.

ورحب المكتب التنفيذي بالتنسيق وتكامل الأدوار بين الاتحاد الأفريقي والبعثة المتكاملة للأمم المتحدة بالسودان من أجل حل الأزمة السودانية.

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