سياسية
الحرية والتغيير: أية عملية سياسية يجب أن تحقق أهداف الثورة
أكدت قوى الحرية والتغيير أن أية عملية سياسية يجب أن تحقق أهداف الثورة ومطالب الشارع وتبدأ بإلغاء حالة الطوارئ وإنهاء العنف وإطلاق سراح كافة المعتقلين ووقف كل الانتهاكات لتهيئة المناخ للعملية السياسية.
والتقى اليوم وفد من المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير فى إجتماع مشترك ضم كل من البروفيسور محمد الحسن ولد لباد مبعوث الاتحاد الأفريقي وفولكر بيرتس الممثل المقيم للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان ورئيس بعثة يونيتامس.
ورحب المكتب التنفيذي بالتنسيق وتكامل الأدوار بين الاتحاد الأفريقي والبعثة المتكاملة للأمم المتحدة بالسودان من أجل حل الأزمة السودانية.
الصيحة
تعليق واحد
وعشان يتم إلغاء حالة الطوارئ وإنهاء العنف وإطلاق سراح كافة المعتقلين و لتهيئة المناخ للعملية السياسية. لابد من وقف كل انواع التظاهر اذا بتقدروا والامر بيدكم ياقحاتة لكن الامر حق المظاهرات خارج عن سلطتكم ولاتستطيعوا ايقافة واحسن تسكتوا وبعد يجب طرد ناس الاتحاد الافريقي من البلاد بعد تجميد عضوية السودان عاوزين شنو يلي بره بلا لمه معاكم لقين البلد هملة عاملين فيها رابطية فوكر والليبي ولد لباد بلاء يخمكم طلعوا ليهم بشة يصرف ليهم بركاوي