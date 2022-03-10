(مقاومة الخرطوم) تعلن جدول جديد للتصعيد الثوري





أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم جدول التصعيد الثوري للأسبوع القادم.

وحددت التنسيقيات في تصريح صحفي غداً الجمعة للمخاطبات في المساجد بخصوص الغلاء المعيشي والدعوة لموكب “كلنا معاكم”، بينما سينطلق موكب كلنا معاكم يوم السبت المقبل بالمؤسسة بحري، فيما ستكون هناك وقفات احتجاجية يوم الأحد، تليها مليونية المعتقلين وتعقبها زيارات للمصابين وأسر الشهداء.

وشمل جدول التصعيد يوم الأربعاء المقبل مواكب في الأحياء ومواكب دعائية لمليونية 17 مارس، فيما يختتم الأسبوع بمليونية مركزية بإسم ” غلاء المعيشة” يوم الخميس المقبل.

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