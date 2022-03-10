قرار هام من رئيس الهلال





كشفت مصادر مقربة من البيت الهلالي أن رئيس الهلال، فهد بن نافل، بدأ التفاوض مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز لتجديد عقده، الذي ينتهي في 30 يونيو 2022.

وكشف الصرامي في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أن مسؤولي الزعيم، قرروا تجديد عقد دياز، حتى 30 يونيو 2023، وذلك بعد نجاحاته مع الفريق.

وكان الهلال قد بدأ الموسم المحلي بشكل سيء مع المدرب البرتغالي السابق، ليوناردو جارديم، الذي تمت إقالته وحضر رامون دياز.

وقاد دياز الهلال إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مع احتلال المركز الرابع “مؤقتًا”، في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 43 نقطة، ومباراتين مؤجلتين.

مزمز