مناوي يناقش مع سلفاكير المشاكل الأمنية في الحدود بين السودان و الجنوب





أعلن حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي رئيس حركة جيش تحرير السودان أنه ناقش مع رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت المشاكل الأمنية في مناطق التماس مع إقليم دارفور ومشاكل الجاليات في البلدين.

وقال مناوي في تصريحات صحفية (إلتقينا اليوم سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان وتباحثنا حول قضايا الأمن والإستقرار بين البلدين، تطرقنا لجهود الوساطة في معالجة العقبات والتحديات التي تواجه إتفاقية جوبا للسلام).

و أوضح مناوي أن الاجتماع تناول المشاكل الأمنية في مناطق التماس مع إقليم دارفور ومشاكل الجاليات في البلدين، إضافة لتعزيز فرص التعاون الإقتصادي والإستثمار وتطوير التبادل التجاري مع مناقشة الأزمة السياسية في السودان، وقال (أكدنا على التواصل المستمر من أجل مصالح البلدين الشقيقين لما بينهم من روابط عميقة وتداخلات مشتركة).

باج نيوز