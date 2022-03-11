أبوهاجة: الامارات شريك استراتيجي في دعم الانتقال الديمقراطي





أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة العميد د. الطاهر أبوهاجة حرص السودان على استمرار وترقية العلاقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات، ووصف دولة الإمارات بأنها شريك إستراتيجي يعمل على دعم الإنتقال الديمقراطي في السودان.

وقال إن زيارة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي للإمارات تهدف إلى بناء وتعزيز التعاون الاستراتيجي والتشاور المتواصل بين البلدين بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة في تحقيق الاستقرار الإقليمي والسلام العالمي.

وأشار إلى أن هنالك تنسيقا مشتركا وتعاونا إستراتيجيا، مشيرا إلى أن الزيارة ستناقش الكثير من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأضاف “نعمل على بلورة رؤية مشتركة لتعاون البلدين إقتصادياً وسياسياً في كل المجالات، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية”.

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