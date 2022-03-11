مياه ولاية الخرطوم : نحتاج لـ(900) متر مكعب لتغطية العجز





أقر مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم المهندس محمد علي العجب بوجود عجز في تغطية الولاية بالمياه يصل لـ(900) متر مكعب.

وقال مدير الهيئة في تصريح لـ”الترا سودان”، إن ولاية الخرطوم تعاني من عجز في توفير المياه وأضاف: “نقوم بإنتاج (1.9) مليون متر مكعب يوميًا من المياه، ونحتاج لحوالي (900) متر مكعب جديدة لتغطية العجز”.

مؤكدًا على أن محطات المياه لا تناسب الزيادة المطردة للكثافة السكانية بالولاية وحجم الاستهلاك، وزاد بالقول:”العجز أصلًا موجود لكنه يظهر في فصل الصيف نسبة لحجم استهلاك المياه”.

وأشار إلى أن العطل الذي أدى لتوقف محطة المنارة بمحلية كرري خلال الأسبوعين الماضيين أدى للتأثير على الإمداد المائي في المنطقة، منبهًا إلى أن إدارة المياه أقرت جدولة بعض المناطق التي تعاني من شح المياه خاصة منطقة دار السلام بمحلية أم بدة والفتح بمحلية كرري للعمل بالتناوب بين المنطقتين لتخفيف الأزمة، مؤكدًا وصول المياه أمس لمنطقة دار السلام حسب الجدول المعلن.

السوداني