سياسية
أشار إلى اقتراب السقوط..تجمّع المهنيين السودانيين يدعو لـ”الموقف الموّحد”
دعا تجمّع المهنيين السودانيين الأحزاب السياسية ولجان المقاومة، الكيانات النقابية والمهنية، منظمات المجتمع المدني الرافضة للانقلاب والمؤمنة بالتحوّل الديمقراطي والمدني، إلى الالتفاف لإسقاط السلطة الحالية والإنخراط في العمل التنسيقي المشترك والتوافق حول موقفٍ موحدٍ.
جاء ذلك في بيانٍ صادرٍ، الجمعة، أطلّع عليه”باج نيوز”.
وقال التجمّع إنّ كلّ المؤشرات تؤكّد اقتراب سقوط الانقلاب الحالي.
2 تعليقات
اقترب سقوط من يدعون للديمقراطية ويرفضون الانتخابات بعد ان كشف تجمع المهنيين انه مجموعة انتهازية تتبع للخارج فكرا وسلوكا….كيف تستطيعون اقناع مواطن واحد في البلد خارج داىرتكم الضيقة بانكم تبحثون له عن ديمقراطية وعيونكم علي الكرسي والسلطة والأزمات الاقتصادية تتكاثر ولا راي ولا قول لكم. …قحت وتجمع المهنيين اصحاب سلطة وانتهازية سياسية وبقية مرتزقة وعملاء سفارات
الحقيقة هي انكم تبحثون عن عودة للحكم مع جاسوسوكم وعميلكم الكذاب الفاشل حمدوك وتستغلون ظروف البلد ولكن تاكدوا ان السقوط سيكون من نصيبكم لعدم مقدرتكم علي فهم احتياجيات المواطن المعيشية والوطن الامنية وقد جربناكم وما نلنا غير حربكم علي اسلامنا وتحريض الخارج علينا….تف علي كل عميل وطالب سلطة ورافض للانتخابات تحت اي حجة