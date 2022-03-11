أشار إلى اقتراب السقوط..تجمّع المهنيين السودانيين يدعو لـ”الموقف الموّحد”





دعا تجمّع المهنيين السودانيين الأحزاب السياسية ولجان المقاومة، الكيانات النقابية والمهنية، منظمات المجتمع المدني الرافضة للانقلاب والمؤمنة بالتحوّل الديمقراطي والمدني، إلى الالتفاف لإسقاط السلطة الحالية والإنخراط في العمل التنسيقي المشترك والتوافق حول موقفٍ موحدٍ.

جاء ذلك في بيانٍ صادرٍ، الجمعة، أطلّع عليه”باج نيوز”.

وقال التجمّع إنّ كلّ المؤشرات تؤكّد اقتراب سقوط الانقلاب الحالي.