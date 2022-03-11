مزراعون بمشروع الجزيرة: السعرالتركيزي لجوال القمح مجز





استطلعت وكالة السودان للانباء أراء عدد من المزارعين بمشروع الجزيرة حول السعر التركيزي لجوال القمح الذي اعلنته الدولة بواقع 43 ألف جنيه للجوال الواحد زنة مائة كيلو.

ورحبت قطاعات من المزارعين بالسعر المعلن ، حيث عبرعدد منهم عن رضائهم بالسعر التركيزي فيما عبر آخرون عن عدم رضائهم بسبب التكاليف العالية لمدخلات الانتاج.

المزارع عبدالله يوسف عبدالله القسم الشمالي مكتب الترابي (ترعة الشوبلي) قال ان السعر التركيزي المعلن من الدولة مجز مقارنة بالانتاج الذي يتوقعه في حدود 25جوال للفدان الواحد واشار الي ان الانتاج يحتاج للتحضير الجيد واتباع الحزم التقنية الموصي بها.

المزارع سفيان النعمه البشير مكتب الهدي وعضو لجنة تحديد السعر أكد رضاه بالسعر التركيزي المعلن وذلك تقديرا لظروف البلد الاقتصادية وقال “السعر مناسب لحد معقول رغم أن طموحاتنا كانت 53 الف للجوال كسعر تعويضي للمزارعين في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج”معددا الأدوار الوطنية التي ظل يضطلع بها المشروع خلال مسيرته وتوقع إنتاجية عالية تتراوح ما بين 15-20 جوال للفدان.

و لفت إلي أن تكلفة الفدان تتراوح ما بين 4-5 جوال وبالتالي فإن السعر المعلن مجزي رغم الظروف التي تحيط بالبلاد وباسم المزارعين بمكتب الهدي تقدم بالشكرالجزيل للسيد المحافظ لجهوده الجباره التي قادها من أجل انصاف المزارعين مناشدا الحكومة بتوفير السيولة عبر البنك الزراعي إضافة إلي توفير الخيش والوقود .

فيما أكد المزارع عثمان مبارك مكتب النويله أن السعر المعلن من الدوله مجز لحد ما لافتا إلي أن المزارعين قبلوا بهذا السعر من أجل الوقوف مع الدوله في الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد.

المزارع فتح الرحمن حسن مكتب الحوش أوضح أن السعر غير مجز وناشد الدوله بالعدول عن هذا السعر لانه لا يتناسب مع ارتفاع تكلفة الإنتاج والمدخلات.

وقال المزارع حسن الشوبلي إن السعر غير مجز ولايتناسب وتكلفة المدخلات وقال “إذا لم تتراجع الحكومه عن هذا القرار سيؤدي هذا السعر لعزوف المزارعين عن زراعة القمح في الموسم المقبل وسوف تتراجع مساحاته علما بانه محصول استراتيجي تعول عليه الدوله كثيرا.

سونا