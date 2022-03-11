البرهان يلتقي حمدوك ومبادرة إماراتية لحل الأزمة





كشفت مصادر مطلعة، عن لقاء جمع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان برئيس الحكومة السابق د. عبد الله حمدوك في مقر إقامته بدولة الإمارات.

وقالت المصادر طبقا لـ(الحرة) اليوم، إن مبادرة جديدة لحل الأزمة السودانية ستناقش عودة حمدوك إلى الحكم المدني، وأفادت بطرح الإمارات لمبادرة لتجاوز الأزمة السودانية.

وكشفت المصادر عن إجتماع بين البرهان وحمدوك، مشيرة إلى أن المبادرة تقترح حلولاً جذرية لتجاوز المشكلة وعدم الثقة بين المكونين المدني والعسكري، وأنها تقترح تشكيل مجلس سيادي برئاسة د. عبد الله حمدوك ومجلس للأمن والدفاع برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بجانب مجلس وزاري تكنوقراط ومجلس تشريعي يضم في عضويته لجان المقاومة ولجان الحراك الثوري.

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