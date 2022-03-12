تِرِك: لن نسمح باستخدام الموانئ لأغراض سياسية





أكد رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، الناظر محمد الأمين تِرِك، حرصهم على ضمان استمرارية عمل الموانئ، وطمأن شركات الملاحة بعدم السماح باستخدام الموانئ لأغراض سياسية مُستقبلاً.

وانعقد الاجتماع الدوري للمجلس الاستشاري برئاسة مدير عام هيئة الموانئ البحرية المكلف د. عصام الدين حسابو، وتناول الآثار المترتبة للإغلاق والجهود والتدابير المطلوبة لعودة شركات الملاحة لاستئناف نشاطها بموانئ بورتسودان، وأشار حسابو إلى تقديم مطالب من قِبل وكلاء الشركات الملاحية بضرورة إعلان المجلس الأعلى لنظارات البجا، بعدم إغلاق الموانئ مجدداً لأسباب سياسية، لافتاً إلى أن بعض الشركات الملاحية العالمية عاودت نشاطها بالميناء، فيما لا تزال بعض الشركات الملاحية مُتحفِّظة ومُتخوِّفة من التقلبات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتي قد تجعل الميناء إحدى وسائل الضغط السياسي.

الخرطوم- جمعة عبد الله

صحيفة الصيحة