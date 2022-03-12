مازالت بعيدة عن حياة الناس والواقع الاجتماعي: الدراما السودانية .. إشكالات بلا نهاية واضحة!!





في الزمن الماضي:

تعتبر الدراما والمسرح من أهم مُميّزات توصيل المعلومة للناس، ولعل الدراما تعتبر مصدر دخل مهم في دول عربية كثيرة كمصر وسوريا وكانت درامتنا السودانية جميلة في القرن الماضي أيام الفاضل سعيد والكاتب المسرحي المعروف حمدنا الله عبد القادر وبلقيس عوض في شبابها ومكي سنادة والمبدع الراحل مجدي النور والذين عطروا سماء الدراما من خلال أعمال ما زالت خالدة في الذاكرة سواء كان على صعيد المسرح أم التلفزيون حيث ما زالت مسرحية خطوبة سهير تعشعش في أذهان الناس ومسلسل سكة الخطر ودكين ومسرحيات الفاضل سعيد تعطر تاريخ المسرح.

ولكن مع تقدم الزمن ودخول الألفية الجديدة ورغم التحديث التي ظهر في سطح المجتمع بشتى قطاعاته، إلا أن الدراما والمسرح حلّت عليهم لعنة أدخلتها في حالة غيبوبة ما زالت أعراضها حتى الآن باقية رغم مرور 22عاماً على الألفية الجديدة، وفي هذا الخصوص أجرينا الكثير من الحوارات مع أهل الشأن في الدراما والمسرح، إلا أن الإجابات كانت واحدة لا تتعدى بأن الإنتاج ضعيفٌ حتى أصبحت الإجابة مُملة ومكررة.

غياب الأجهزة المسؤولة:

ذكرت بلقيس عوض من قبل أن السبب في الركود التي تعيشه الدراما يرجع الى عدم تبني الأجهزة المسؤولة للدراما وعدم اهتمام الدولة بالدراما بالشكل المطلوب واختصرت إجابتها بأن الدولة هي السبب وراء فشل الدراما، بينما عزت الممثلة تهاني الباشا بنفس الأسباب بأن الإنتاج ضعيفٌ ولا يرقى الى صناعة الدرما، واتفقت إخلاص نور الدين في ذات السبب وكرّرها جمال حسن سعيد وأكدتها سحر إبراهيم والكثير من الدراميين ساروا على نفس النهج في صيغة الإجابة الواحدة ولا نعرف هل الأسباب حقيقية أم مصطنعة وجاهزة، ولكن من الإجابات التي وقفت عندها كانت إجابة الممثلة القديرة فائزة عمسيب وهي تذكر بأن الممثل الدرامي هو الأفقر على مستوى العالم من خلال الظلم الذي يتعرض له الا أنها اتفقت مع الآراء السابقة بأن الدراما مشكلتها في الإنتاج.

تأثير الدراما الوافدة:

في فعاليات مهرجان البقعة التقيت وزير ثقافة سابق وقال إجابة كانت مختلفة بعض الشيء في ما يخص الدراما والمسرح بأن هنالك إشكالات يعترف بها المسرحيون أنفسهم تتعلق بالكثير من الجوانب خلاف عدم الإنتاج، ولعل الإجابات المكررة جلعت المواطن السوداني ينسى الدراما المحلية ويتجه الى الدراما الوافدة من عينة (نور ومهند، وزهرة وأزواجها العشرة، وغيرها) والأكيد في الأمر ان المجتمع وبالأخص الشباب تأثروا بالمسلسلات الوافدة في طريقة اللبس والانفتاح الذي ضرب الشباب وأدخل الكثير من العادات السالبة.

فشل في النصوص:

الإجابة الحقيقية بأن الدراما السودانية فشلت من خلال النصوص والشخصيات وعدم الرغبة وجفاف الطموح من الدراميين أنفسهم قبل ضعف الإنتاج في التأثير على المتلقي السوداني وجعلته أسيراً لخزعبلات العرب والغرب وجعلت السؤال حائراً لدى عامة المشاهدين متى ستفوق الدراما من نومها العميق وهل ماتت إكلينكياً، وهل الناس مجبرون على الذكرى (بالقديم) أيام الفاضل سعيد وبقية العصر الذهبي ومتى سنرى انتفاضة حقيقية في الدراما والى متى سيكون شهر رمضان المعظم موسم مسلسلات عربية لدى المواطن السوداني والذي دخل اليأس في قلبه عن رؤية دراما حقيقية وليست دراما بشخصيات سودانية في قصص غربية ومتى سيناقش العدد المهول من المشاكل الاجتماعية في مسلسلاتنا الدرامية مثل الظواهر الدخيلة على الواقع السوداني، ولعل أبرزها (اغتصاب الأطفال وغراميات الشباب في الشارع العام وجرائم القتل واختطاف الأطفال وغلاء الأسعار والكثير).

مناقشة قضايا الشارع:

من الأسباب التي أفشلت الدراما هي عدم مُناقشة القضايا العالقة في الشارع السوداني والتي دائماً ما تجذب المُواطن لرؤيتها، ولعل الدراما المصرية سبقتنا بسنين ضوئية ونجاحها، والسبب أنها كانت تناقش قضايا الشعب من الوزير إلى الغفير، إضافة الى أننا نعاني من مشكلة حقيقية في المسرح وهي أن غالبية الأعمال المسرحية هي قصص روايات غربية ولا نعرف ماذا يستفيد منها المشاهد والتوترات والمُهاترات التي تحدث بين المُمثلات من حين لآخر.

غير متفقين:

إضافة الى عدم الاتفاق في الآراء ما بين اتحاد الدراميين والدراميين أنفسهم وإلى الدور السالب للإعلام والتي تهمّش الدراما عن باقي الفنون، حيث إن الصحف دائماً ما تكتظ أغلفتها بفنانات وفنانين دون إلقاء الضوء على الدراما وما تُعانيه من مشاكل، ويبقى السؤال حائراً يُطرح بلا إجابات الى الدراميين أنفسهم، وهو لماذا نجحت الدراما في الماضي بالرغم من عدم مواكبتها للتطور والتكنولوجيا ولماذا فشلت الآن رغم أن الظروف متاحة وأتمنى الرد من الدراميين أنفسهم دون الرجوع إلى خانة الإجابة المملة في عدم الإنتاج.

كتب: سراج الدين مصطفى

صحيفة الصيحة