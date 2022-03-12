فائز السليك: عودة حمدوك دون ترتيبات دستورية لن تفيد





قطع مستشار رئيس الوزراء السابق فائز السليك ان عودة حمدوك دون ترتيبات دستورية جديدة لن تنجي ولن تفيد بالوقت الراهن على خلفية ما رشح أمس بوسائط التواصل الاجتماعي عن توقيع اتفاق بين حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بدولة الامارات، ودلل على ذلك بالاتفاق الذي وصفه بالفاشل و الموقع في الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي ،وشدد السليك في تصريح لـ(الجريدة) على ضرورة مخاطبة جذور الأزمة من خلال مشاركة قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة و الحزب الشيوعي دون اقصاء لأي أحد، وأكد ان أي اتفاق لا يشمل الأطراف المذكوره لن ينجح ،وأشار إلى ان الأزمة أكبر من ان يتم تحويرها في شخص محدد لجهة ان المشكلة في القرار السياسي ورغبة الجميع في التغيير واستعادة المسار الديمقراطي المختطف بالانقلاب على حد تعبيره ، داعيا إلى ضرورة ان يكون الحل شاملا لجميع السودانيين.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة