فائز السليك: عودة حمدوك دون ترتيبات دستورية لن تفيد
قطع مستشار رئيس الوزراء السابق فائز السليك ان عودة حمدوك دون ترتيبات دستورية جديدة لن تنجي ولن تفيد بالوقت الراهن على خلفية ما رشح أمس بوسائط التواصل الاجتماعي عن توقيع اتفاق بين حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بدولة الامارات، ودلل على ذلك بالاتفاق الذي وصفه بالفاشل و الموقع في الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي ،وشدد السليك في تصريح لـ(الجريدة) على ضرورة مخاطبة جذور الأزمة من خلال مشاركة قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة و الحزب الشيوعي دون اقصاء لأي أحد، وأكد ان أي اتفاق لا يشمل الأطراف المذكوره لن ينجح ،وأشار إلى ان الأزمة أكبر من ان يتم تحويرها في شخص محدد لجهة ان المشكلة في القرار السياسي ورغبة الجميع في التغيير واستعادة المسار الديمقراطي المختطف بالانقلاب على حد تعبيره ، داعيا إلى ضرورة ان يكون الحل شاملا لجميع السودانيين.
الخرطوم: عثمان الطاهر
صحيفة الجريدة
تعليق واحد
الظاهر حمدوك فلس واكل وصرف كل قروشة انشاءالله ماتفعه وتدخل عليه بي الساحق والماحق وعشان كدا بيرسل الاشعات و بيفكر يرجع عشان ياخذ قروش تاني بي الدولار من جديد علي حساب الشعب وهو ماعمل شئ يستحق اخذ قرش عليه وهو عليك الله حمدوك الفاشل كان جاء هايعمل شنو غير يلم كل الكرور الكان معاه ويرجعهم تاني غصب عن البرهان وقال ليك لو جاء هايسمع كلام البرهان هههه حلم الجعان عيش دا ها يتفرعن من جديد ويادب العسكر وتاني العسكر مايقدروا يقولوا او يعملوا شئ واحسن للبرهان يبعد عن الشر وحمدوك اللعين دا والجوع ولا الزله واذا البرهان ماقادر علي فراق حمدوك احسن يستقيل ويجيب لينا واحد مثل بشة بطل وصاحب كلمه وليس طرطور وكلمة ماعندوا وبعدين الشعب قال ماعاوز حمدوك