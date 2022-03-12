قيادات مسار الشرق تهاجم (نظارات البجا) وتعلن عدم الاعتراف بالمجلس





اعلنت قيادة مسار شرق السودان، عدم اعترافها بالمجلس الأعلى لنظارات البجا، وقالت إنه جسم لا شرعية له رفضته معظم نظارات شرق السودان بمذكرة موقعة سلمت للأجهزة الحكومية.

وشنت القيادات في بيان حصلت (الحراك) على نسخة منه، أمس الجمعة، هجوماً حاداً تجاه المجلس، وأشارت إلى أنه ينتهج خطاباً منفراً وتصعيداً لاذكاء الكراهية والفتنة في الشرق، وقالت إن كل مايقوم به المجلس هو خدمة لاجندة لا تريد خيراً لأهل الشرق وتعمل مع سبق الاصرار على اخراج الشرق من المشهد السياسي ومن أي مشاركة حقيقية في ادارة الدولة. وأضافت أن تنصل ما يسمى المجلس الأعلى من مخرجات لجنة مجلس السيادة و حنثه للقسم يؤكد ما قلناه سابقاً بأن هذه المجموعة لا تملك أمرها وليس لديها أي ارادة وأنها تنفذ أوامر الجهات التي ترعاها وتخطط لها .

الخرطوم ـ إيمان الحسين

صحيفة الحراك السياسي