لانهاء الانقلاب .. دعوة من”الدقير” إلى”قوى الثورة”





دعا رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر يوسف الدقير، جميع قوى الثورة إلى تأجيل صراع تناقضاتها الثانوية، وتنسيق جهودها الميدانية والسياسية، في جبهةٍ موّحدةٍ لهزيمة وانهاء الانقلاب. جاء ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية، أمس الجمعة. وقال الدقير، إنّ الدمّ المسفوح خلال العاشر من مارس، مرةً أخرى، يُجَسِّد لحظة المسؤولية الوطنية. وأضاف: ”خلال يومٍ واحدٍ فقط من جبل مون إلى الخرطوم – انتهاكٌ لحقِّ الحياة بالجملة، وعنف سلطوي لا يتوّرع عن ملاحقة الجرحى ومن يحاولون اسعافهم في المشافي .. كأن الإنسان عند السلطة الانقلابية أرخص من دجاجة”.

صحيفة الحراك السياسي