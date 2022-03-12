فولكر: العنف بجبل مون علامة على تزايد انعدام الاستقرار في السودان
وصف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، فولكر بيرتس، حوادث العنف في جبل مون وحوله بولاية غرب دارفور، بانه “يمثل علامة أخرى من علامات تزايد انعدام الاستقرار في السودان”، وعبر عن قلقه تجاه الموقف، ودعا السلطات السودانية “للعمل الجاد لاستعادة الاستقرار في الاقليم”، كما حث الاطراف كافة على ضبط النفس لمنع حدوث المزيد من العنف.
وذكر بيرتس، فى بيان تلقته (الصيحة) بان حوادث العنف في منطقة جبل مون “شملت إحراق قرى وموت العشرات من السكان”.
واضاف “تتم هذه الاحداث بدارفور في الوقت الذي يستمر فيه العنف في الخرطوم، بما في ذلك موت اثنين من المحتجين خلال تظاهرات الخميس الماضي واستمرار استخدام القوة المفرطة تجاه المتظاهرين”.
ودعا المسؤول الاممي إلى مساءلة المتسببين في العنف، قائلا ” يجب ان يتم ذلك، كما يجب أن يتوقف العنف في كل أنحاء السودان وتنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين التي تدعمها الامم المتحدة، والسعي لايجاد سبيل مشترك لاحترام حقوق الانسان، والسلام المستدام
والديمقراطية”.
الصيحة
تعليق واحد
انا ماعارفه وماقادره افهم ليه حكومة بشه او الحكومه الحالية طلبت رحيل القوات الاممية كانوا مفروض تخليهم يقعدوا طالما الامم المتحدة بتصرف عليهم وهم بيكونوا مسوالين عن امن المنطقة واذا حصل شئ مثل هذا يكونوا هم المسؤالين لانو ابناء الوطن خونة وبيعملوا مشاكل بدون سبب فقط من اجل تدخل امريكا والعالم وطالما هم عاوزين الاغرباء وبعثة اممية واستعمار يقعد معاهم طول العمر خلاص مافي مشكلة والبعثة مافي منها خوف وها تجي وتحرسهم خلاص رسلوا ليهم بعثة اممية او حتي افريقية لموا جنود من افريقيا لانو الغريب اذا اتصرف اي تصرف وحتي لو قتل شخص لايلام وبيكون مقبول من امريكا ولكن جند الوطن لاتقبل منه و بلا وجع راس معاهم خلي البعثة الاممية او الافريقية تجي بي السلاح وتضرب في الملاين ولا في زول هايقدر يسالها والحكومة تبقي تشوف اشغالها في استخراج الذهب او البترول والمعادن النفسية ولانو الدعم والجيش والحركات ماقادرين علي حفظ الامن لانو خبث اهل المنطقة واكيد ديل غير وطنيين او سودانيين اعملوا تعداد سكاني واي زول غير سوداني اطردوا من المنطقة