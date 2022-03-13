احتواء حريق داخل محالج الأقطان بمارنجان





أخمدت قوات الدفاع المدني، حريقاً نشب بعربة نقل “جرار” داخل محالج الأقطان بمنطقة مارنجان، دون وقوع إصابات.

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة، بالتنسيق مع إعلام شرطة ولاية الجزيرة، أن غرفة عمليات الدفاع المدني، تلّقت بلاغاً بنشوب حريق بعربة نقل داخل المحلج، وعلى الفور انتقلت قوة من الدفاع المدني بقيادة النقيب شرطة عبيد مصطفى الخضر، مدعومة بثلاث سيارات إطفاء تحت إشراف وحضور مباشر من مدير إدارة الدفاع المدني بالجزيرة العميد شرطة محمد الأمين النعيم.

وقال “وعبر مهنية واحترافية عالية عملت القوات على فصل خط النار ومنع امتدادها إلى الأقطان الموجودة بالمحلج، وفي وقت وجيز بمساعدة قوة التأمين تم حصر الحريق في الشاحنة دون انتقاله للأقطان المجاورة المعدة للتصدير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

صحيفة الصيحة