تجمع المهنيين يطالب بمحاسبة وزير المالية بسبب صفقة (أبراج الشاطئ)





وجه تجمّع المهنيين اتهامات لوزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم، ببيع أبراج الشاطئ التي تمّ استردادها من شركة زادنا لصالح حكومة السودان.

وقال التجمع بحسب بيانٍ صادرٍ، بالصفحة الرسمية لتجمّع المهنيين، اليوم الأحد انّ خطوة بيع أبراج الشاطئ، تمّت عبر وسطاء بمبلغ مئة ألف دولار.

وأضاف” بعد صبيحة الانقلاب مباشرةً رشّحت أنباء تمّ التأكّد منها بأنّ وزير المالية جبريل إبراهيم قد قام ببيع أبراج الشاطئ (مستردة من شركة زادنا لصالح حكومة السودان) عبر وسطاء بمبلغ مئة ألف دولار وهو تجاوز يستوجب محاسبة كلّ من تورّط فيه”.

صحيفة الصيحة