ثوار : ظاهرة اختفاء المحتوى الثوري بدأت منذ 3 أسابيع





اشتكى عدد من الثوار من اختفاء المحتوى الثوري بـ(الفيس بوك) وقلة التفاعلات ، وأكد (أدمن) صفحة لجان مقاومة كرري تعرض جميع صفحات لجان المقاومة بـ(الفيس) لمحاولات اخفاء محتواها الثوري.

وقال الثائر وليد نور الدائم في تحقيق لـ(الجريدة) ينشر لاحقاً بدأت ظاهرة اختفاء المحتوى الثوري منذ ثلاثة سابيع بجانب قلة في تفاعلات المنشورات مع اختفاء صفحات الثوار أو الداعمين للحراك الثوري بصورة كاملة، واردف لتعثر على صفحة تقوم بنشر اخبار الحراك أو توثيقه الا تدخل وتبحث بالاسم حتى تظهر لك منشوراته وارجع ذلك الى هجوم وصفه بالمكثف على الصفحات الثورية النشطة واكد أن ذلك يتم طريق شركات تتعاقد معها الانظمة الاستبدادية من اجل حجب بعض المحتويات والاشخاص من الظهور بالاضافة الى تدوين بلاغات جماعية وظهور حسابات وهمية اغلبها من دول اسيوية تقوم بوضع تعبيرات ضاحكة بصورة جماعية على اي بوست حتى لو كان حزينا ومن ثم تقوم بتقديم بلاغ ضد صاحب المنشور ورجح تورط شركة فاغنر الروسية في اخفاء المحتوى الثوري بايعاز من الانقلابيين.

الخرطوم: سعاد الخضر

صحيفة الجريدة