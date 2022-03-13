قيادي بـ(التغيير) عودة حمدوك مرهونة بقبول لجان المقاومة





رهن القيادي بالحرية والتغيير، مجموعة الميثاق الوطني، حيدر الصافي عودة رئيس الوزراء السابق د. حمدوك بموافقة لجان المقاومة والشارع السوداني.

و قال الصافي – في تصريح لـ ( اليوم التالي) أمس – إن عودة حمدوك لن تكون إلا عبر توافق الشعب السوداني وليس القوة السياسية وحدها، و يجب أن يشمل الوفاق الوطني لجان المقاومة والقوة المؤثرة في الشارع، وأضاف.. (في حالة التفاف الكل حول التأكيد على عودة حمدوك فلا أحد سيعترض على عودة حمدوك مرة أخرى؛ خاصة وأنه شخص عرف بوطنيته ويعلم المأزق الذي تمر به البلاد.

الخرطوم : أمنية مكاوي

صحيفة اليوم التالي