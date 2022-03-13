مزارعو الشمالية : وزير المالية يتعمد تغييبنا ولـ(الصبر حدود)





استنكر اتحاد المشاريع الزراعية الاستثمارية بالشمالية مساواتهم في تحديد السعر التركيزي المعلن لمزارعي مشروع الجزيرة بواقع (43) ألف جنيه لجوال القمح، ونوهوا إلى طبيعة اختلاف تكلفة الري الانسيابي مقارنة بالوقود والكهرباء.

وأوضح اتحاد المزارعين – في بيان تحصلت (اليوم التالي) على نسخة منه – أنه دار نقاش مستفيض مع رئيس المجلس السيادي في اجتماعين متتاليين أكد فيه البرهان بنفسه على عدم عدالة أن يكون السعر التركيزي للقمح متساوٍ مع ولاية الجزيرة، كون أن تكلفة الإنتاج غير متساوية، وكشف الاتحاد عن أن البرهان وجه وزير المالية بصورة واضحة وسريعة بشأن السعر التركيزي.

ونوه البيان إلى أن السعر التركيزي أعلن بعد اجتماع ضم وزير المالية ومحافظ مشروع الجزيرة مع رئيس المجلس السيادي دون وجود أي ممثل لولايتي نهر النيل والشمالية، وقال البيان (لا ندري لماذا يصر وزير المالية على تغييبنا بصورة متعمدة ومتكررة).

وأشار الاتحاد إلى أن السعر المعلن مجزٍ للولايات التي تسقي بالري الانسيابي، وقال البيان (ولكن بالنسبة لنا فإنه غير مجزٍ إطلاقاً إطلاقاً ويعتبر تراجعاً عن ما وجه به رئيس المجلس السيادي وزارة المالية أمامنا).

وشدد البيان على أن أهم مخرجات الاجتماع المعلن مع وزير المالية ورئيس المجلس السيادي لم تنفذ فيها أي خطوة، وقال (نجهر بالصوت العالي مجدداً إننا متظلمين وغير راضين عن هذه التسعيرة، وينتابنا شعور مستمر أن سياسات الدولة مؤخراً؛ تأتي في ضرر ولايتي نهر النيل والشمالية وهما ولايتان منتجتان آمنتان مسالمتان)، و أضاف (غير أن للصبر حدوداً، والحرب بدايتها كلمة وبهما معابر تخدم كل السودان).

ونوه البيان إلى أن الأمر يعيد إلى مظاهر الاحتقان بالولاية الشمالية ونهر النيل عقب زيادة الكهرباء.

صحيفة اليوم التالي