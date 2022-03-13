أفراح عصام : أنا موجودة في الساحة ولكن (….)





نفت الفنانة أفراح عصام أن تكون اطلالتها موسمية فقط وان منتوجها من الأغاني ضعيف ،موضحة لـ(كوكتيل) : (أنا موجودة في الساحة الفنية باعمالي الغنائية ولدي الكثير من الاعمال الجديدة التي قدمتها الفترة الماضية ومازلت اعكف لتقديم الجديد ولكن ظهوري التلفزيوني قليل، وأضافت:(اطلالتي الموسمية تكون من خلال البرامج التي يتم استضافتي من خلالها وهو أمر جيد لانه لا فائدة للاطلالة التلفزيونية الدائمة والمتكررة بلا جديد فقد تكون خصما على الفنان ،في الوقت الذي ظللت فيه متواصلة مع جمهوري ومتابعيني من خلال وسائل التواصل المختلفة والصفحة الرسمية التي اقدم فيها كل جديد يتعلق بالغناء واتلقى من خلالها المقترحات وكل مايكون داعما لمسيرتي الفنية).

كوكتيل: محاسن أحمد عبدالله

صحيفة السوداني