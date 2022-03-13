مقاومة الخرطوم تعلن عن موكب





دعت لجان مقاومة الخرطوم، المواطنين للمشاركة في مواكب الرابع عشر من مارس”مواكب المعتقلين”.

جاء ذلك بحسب بيانٍ صادرٍ، الأحد، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وقالت مقاومة الخرطوم، إنّ خطوة مواكب المعتقلين، تأتي رفضًا للاعتقال التعسفي، ومضيًّا في طريق الثورة حتى اسقاط الإنقلاب والوصول إلى دولة القانون.

وقالت مقاومة الخرطوم، في تعميمٍ صحفي، الأحد، إنّ السودان يدفع ثمن فشل السلطة الانقلابية، الذي تمثّل في تردّي الأوضاع الإقتصادية والصحية وشلّ العملية التعليمية وانعدام الأمن في أرجاء البلاد وغيرها.

وأضافت” فشلت السلطة الانقلابية في تقديم حلولٍ للأسباب التي برّروا بها للانقلاب من انقسام القوّة السياسية والضائقة المعيشية وغيرها من الأسباب الواهية”.

ويشهد السودان احتجاجاتٍ متواصلةٍ، تنديدًا بالانقلاب الذي نفذّه عبد الفتاح البرهان،وتطالب بالحكم المدني.

باج نيوز