شاهد بالفيديو: الرئيس المعزول يحكي قصته مع فتاة سودانية بسبب الوقود





عقب زيادة أسعار الوقود في السودان وزيادة تعرفه المواصلات تداول نشطاء بمنصات التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للرئيس المعزول يحكي فيه قصته مع فتاة سودانية وجدها تقود سيارتها وعندما سألها عن سعر لتر البنزين لم تعرف الإجابة ولكن عندما سأل صاحب الطلمبة أخبره أنهم يقومون بتفويل السيارة بالكامل لأنهم لايعرفون الأسعار.



وبحسب ماشاهدة محررة (كوش نيوز) فقد ذكر الرئيس المعزول إن مثل هؤلاء الأشخاص إذا تم تعيينه في وظيفه حكومية لا تغطي له إحتياجاته لأنه لا يعرف حتى سعر لتر البنزين عندما يذهب إلى الطلمبة من أجل حصوله على الوقود.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)