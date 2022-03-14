سياسية
محامو الطوارئ: اعتقال ٢٠ ثائراً وتوجيه تهم لبعضهم بحيازة الذخيرة والمفرقعات
كشف عضو لجنة محامو الطوارئ عن اعتقال ١٨ ثائرا في مليونية ٩ فبراير، ومثولهم امس في محكة الطوارئ بمجمع محاكم أمدرمان وسط، من بينهم (٩) أطفال، واكد المحامون أنه توجد آثاراً للضرب بالسياط في ظهور الثوار، وإصابة واحد منهم بفصل في اليد اليسرى، بجانب تحفظ النيابة على اثنين من الثوار في القسم الأوسط امدرمان، بحجة عدم اكتمال التحريات، ووجهت تهم تحت قانون الذخائر والمفرقعات، وأنه كان بحوزتهم عبوات فارغة من الغاز المسيل للدموع.
الخرطوم: فدوى خزرجي
صحيفة الجريدة
تعليق واحد
من هى فدوى خزرجى … هل هى من الاوس والخزرج ؟؟؟
واين هى لجنة محامين ( الكواريك ) ؟؟؟؟ لماذا تركت لجنة محامين ( الطوارى ) تبرطع وحيدة بين الحفر !!!