الشيوعي: الحركات المسلحة أصبحت (لعنة) على إقليم دارفور
قطعت القيادية بالحزب الشيوعي آمال الزين بأن اتفاق جوبا السلام الموقع مع حركات الكفاح المسلح لم يحقق شيئاً لاسيما في ظل تصاعد وتيرة الصراعات ، وارجعت تجدد الاحداث بالاقليم بسبب ان النزاع يدور حول الموارد التي اصبحت محل صراع ونهب من اخرين، وكشفت (الزين) في حديثها عن وجود اتجاه لتغيير التركيبة السكانية بالاقليم، وقطعت ان معاناة اهل دارفور ستستمر بسبب تسميتهم لحاكم أقليم غير جدير ومؤهل لتولي المنصب، واعتبرت أن الحركات المسلحة اصبحت بمثابة ” اللعنة للاقليم” على حد تعبيرها، وأكدت أن السلام لن يتحقق الا عبر البناء المجتمعي من خلال مشاركة كافة القوى المدنية والسياسية بجانب الاسراع بانشاء هياكل للمؤسسات العدلية والقضائية خاصة للجرائم المتعلقة بالانتهاكات، ورهنت توقف الصراعات والحروب بالاقليم بجمع السلاح عبر اتفاق شامل.
الخرطوم: عثمان الطاهر
صحيفة الجريدة
2 تعليقات
ما قلتو كلو من البشير يا منافقين . اليسلدار مثال الكذب و الانتهازية.
ههههه منو القال ليك الكلام انتو بس اطلعوا من دارفور والغرب ياقحاتة وشيوعين والبلد تمشي سمن علي عسل انتو سبب الفتنة والمشاكل والحروب و الله يقطعكم وكفاية انو الحرب وقفت والموت بي الجملة وقف واسراف الفلوس في السلاح وقف وحميدتي ارتاح منهم وبعدين حمدوكم هو من عمل اتفاق جوبا قال اول شئ نبدا بي السلام لانو يعني في نظركم حمار عمل كدا طيب ليها ما اعتراضوا ههه