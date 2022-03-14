الأوضاع تتفاقم في المريخ





غادر المدير الفني لفريق الكرة بنادي المريخ ؛ لي كلارك و المعد البدني ؛ إسلام جمال إلى العاصمة المصرية “القاهرة”.

و علم “باج نيوز” أن المدربان غادرا دون علم مجلس إدارة نادي المريخ و بعلم رئيس النادي ؛ حازم مصطفى فقط.

و اتخذ كلارك قبل السفر قرار بإلغاء تدريب اليوم و طالب إبراهومة بعدم الإشراف على التدريب ليقوم اللاعب أمير كمال بالإشراف على التدريب الذي أقيم بأكاديمية تقانة كرة القدم صباح اليوم قبل أن يحضر إبراهومة و يشرف على ختام التدريب.

فيما طالب إبراهومة اللاعبين بضرورة التغلب على الظروف و كتابة التاريخ.

إلى ذلك فقد اتخذ القطاع الرياضي بالنادي قرار بإقالة كلارك و إسلام و قام برفع الأمر لمجلس إدارة النادي ، في وقت كشفت مصادر مقربة من حازم مصطفى ل”باج نيوز” أنه وعد باتخاذ قرارات عقب مباراة الأهلي المصري المصيرية.

و من المقرر أن تغادر بعثة المريخ مساء اليوم إلى القاهرة ، في وقت لم يحسم إبراهومة أمره للسفر رفقة البعثة بعد مرض والدته.

باج نيوز