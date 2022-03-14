ظاهرة غريبة في النسخة (27) من الممتاز





شهدت مسابقة الدوري الممتاز ظاهرة غريبة للغاية تمثلت في الشح التهديفي والمعاناة الهجومية للأندية، إذ أن متصدر المسابقة حتى الآن الأهلي شندي نال (5) أهداف فقط في (9) مبارايات، بمعدل ضعيف للغاية لا يتناسب مطلقاً مع صدارته التي يجلس عليها، وتميز نمور الشمال بأفضلية خط الدفاع، إذ اهتزت شباكه بثلاثة أهداف فقط في مباراياته التي خاضها، فيما يحتل الأهلي مروي أفضلية خط الهجوم بعد أن نال (12) هدفاً غير أن ملوك الشمال يعاني بشدة من هشاشة دفاعية واضحة بعد أن تلقت شباكه (10) أهداف في (9) مبارايات خاضها حتى الآن في المسابقة.

ثمة ظاهرة أخرى شهدتها المسابقة تمثلت في تقارب عدد النقاط بين الأندية، إذ أن الفارق بين هلال الأبيض الذي يحتل المركز قبل الأخير، وبين متصدر المنافسة الأهلي شندي (10) نقاط فقط، فيما خاض المريخ مباراتين فقط ومع ذلك تفصله عن المتصدر (11) نقطة، وأمام الأحمر (7) مبارايات كاملة، حال حقق الفوز فيها فسيبتعد بالصدارة بفارق (10) نقاط عن أقرب المنافسين.

صحيفة اليوم التالي