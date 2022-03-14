مواطنون سودانيون يشكون من تأخر إصدار التأشيرات لأكثر من 3 أشهر بالسفارة السعودية في الخرطوم





شكا عدد من المواطنين السودانيين، من تأخر إنهاء إصدار تأشيرات العمل والزيارة، بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم، والتي تصل إلى أكثر من ثلاثة أشهر.

وذكر عدد من المتضررين بأن السفارة تقوم بإنهاء إصدار تأشيرات لـ 5 جوازت فقط، لكل مكتب خدمات، بينما تتكدس الجوازات بمكاتب الخدمات، بالمئات نتيجة فرض السفارة لعدد محدود جداً في اليوم لمنحهم التأشيرة، وتعطل العمل.

وطالب المواطنون السودانيون سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، الأستاذ علي بن حسن جعفر، التدخل لحل هذه المعضلة، والتوجيه بالإسراع في إنجاز إجراءات التأشيرات للجوازات المكدسة بمكاتب الخدمات المعترف بها من قبل القنصلية السعودية بالخرطوم.

الخرطوم: (كوش نيوز)