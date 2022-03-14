بالصورة| على طريقة القذافي.. ظهور حراسة مسلحة من النساء لعضو بالمجلس السيادي





على طريقة الراحل معمر القذافي، ظهرت حراسة مسلحة من النساء لعضو بالمجلس السيادي، بزي عسكري، برفقة عضو مجلس السيادة الطاهر حجر، وذلك خلال زيارته إلى كادوقلي لتنصيب نائب الحاكم. وفق ما نقلت مصادر صحفية.

وقبل عامين أثار ظهور حراسة من النساء لرئيس حركة جيش تحرير السودان، عضو المجلس القيادي للجبهة الثورية السودانية ، مني أركو مناوي ، جدلا واسعا ، في مواقع التواصل الإجتماعي.

إلا أن مناوي رد على ذلك قائلاٍ: “هذا الظهور كان تعبير رمزي لليوم 25 نوفمبر كيوم لتمييز ضد المراة”،وتابع مناوي:”فهذه الخلية علي دراية ما كانت عليه، وما العيب إن شاركن في الحراسة؟”.

الخرطوم: (كوش نيوز)