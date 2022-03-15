في قضية المحاولة الانقلابية .. أحكام بالسجن ضد رئيس أركان الجيش السابق وضباط





أصدرت محكمة عسكرية اليوم، حكماً بالسجن (9) سنوات في مواجهة رئيس هيئة الأركان المشتركة بالقوات المسلحة السابق الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب.

وأمرت المحكمة في قرارها بتجريد (عبد المطلب) من رتبة عسكرية واحدة ليصبح فريق بدلاً عن فريق أول، مع طرده من الخدمة، وذلك على ذمة قضية اتهامهم بتدبير محاولة الانقلابية في العام 2019م.

وأدانت المحكمة (عبد المطلب) بمخالفة قانون القوات المسلحة بالعمل على تقويض نظام الحكم الدستوري بالبلاد.

كما أصدرت المحكمة أيضاً، حكماً بالسجن (5) سنوات في مواجهة المدان الثالث قائد المنطقة العسكرية الخرطوم السابق اللواء ركن طيار بحر أحمد بحر، وقائد قوات الدفاع الشعبي اللواء ركن عبد العظيم علي الأمين بالسجن (5) سنوات لكل واحد منهما مع تجريدهما رتبة عسكرية لتصبح رتبتهما عميد بدلاً عن لواء، كما أوقعت المحكمة كذلك عقوبة السجن (5) سنوات في مواجهة العقيد محمد قرشي محمد الأمين، والمقدم ركن صالح فضل المولى صالح مع تجريدهما رتبة عسكرية واحدة.

فيما قرّرت المحكمة العسكرية كذلك طرد قائد ثاني القوات الجوية السابق الفريق طيار أبو القاسم علي رحمة الله وقائد المنطقة الشرقية السابق اللواء ركن محيي الدين أحمد الهادي، من الخدمة.

وأدانت المحكمة رئيس هيئة الأركان السابق وبقية المدانين بمخالفة نصوص المواد (164/ 165/ 185) من قانون القوات المسلحة.

في ذات الوقت، برأت المحكمة كلاً من اللواء ركن إبراهيم بحر عبد الرحيم التوم والعقيد أحمد عثمان إضافة إلى الرائد عبد الله محمد عبد الله، من جميع التهم التي نسبت إليهم وإخلاء سبيلهم فوراً.

الخرطوم- محمد موسى

صحيفة الصيحة