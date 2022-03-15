الأمة: حلول الخارج ضد إرادة ورغبة الشعب السوداني





انتقد عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي امام الحلو، الزيارات الخارجية لقيادات المكون العسكري، وقطع أنها ستزيد الأمر تعقيداً ولن تجدي نفعاً بسبب ان البلاد تشهد أزمة سياسية اقتصادية، وتعمل على مجابهة التحديات الأمنية ، وأعتبر الحلو في تصريح لـ(الجريدة) أن الحلول القادمة من الخارج لا تتعدي كونها حلول ضد إرادة ورغبة الشعب لجهة ان بعض الدول الخارجية ترغب بفرض اجندتها، ونفي الحلو امتلاكهم لاي معلومات حول المبادرة الاماراتية التي ترغب بعودة حمدوك،ولفت بأن حزبه سارع بطرح خارطة الطريق التي تتواءم مع طرح القوى السياسية بمختلف اطيافها، مؤكداً ان الحل يكمن من خلال تناولها والعمل بها، وجزم الحلو ان الحل يكمن بالداخل من خلال جلوس السودانيين مع بعضهم البعض،مضيفاً أنهم قادرون على ايجاد للازمة الحالية عبر التفاهم والتوصل لرؤية مشتركة تشمل جميع الأطراف،ورأى ان الزيارت ليست ذات جدوى بالوقت الحالي.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة