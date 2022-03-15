أنباء مطمئنة حول مشاركة بنزيما في الكلاسيكو





حصل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، على أنباء مطمئنة حول إصابة النجم الفرنسي كريم بنزيما.

وتعرض بنزيما لإصابة خلال مواجهة ريال مايوركا، أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة 28 من الليجا، بعدما اشتكى من آلام في القدم اليسرى، إثر تدخل من أحد لاعبي مايوركا.

وظهر المهاجم الفرنسي يعرج أثناء مغادرة المستطيل الأخضر.

ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن بنزيما لم يشعر بأي كسر أو تمزق، وسيكون جاهزًا للعب مع ريال مدريد في الكلاسيكو.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن بنزيما كان يسير بشكل طبيعي، ولم يعرج أثناء مغادرة بعثة ريال مدريد للملعب.

وواصل قطار ريال مدريد انتصاراته بالتغلب على مايوركا (3-0) من توقيع فينيسيوس جونيور في الدقيقة 55، وكريم بنزيما “هدفين”، الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 77، والثاني في الدقيقة 82.

وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد مايوركا عند 26 نقطة في المركز السادس عشر.

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