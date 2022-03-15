إبراهومة يكشف لكووورة سبب تخلفه عن السفر إلى القاهرة





تخلف المدرب العام للمريخ السوداني، إبراهيم الحسين “إبراهومة”، عن السفر مع بعثة الفريق إلى القاهرة، لمواجهة الأهلي المصري، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال إبراهومة، في تصريح لكووورة: “والدتي تحت العناية المكثفة، وتحت الأجهزة الصناعية للتنفس والقلب، حيث توقف قلبها لفترة وعاد مرة أخرى”.

وغادر مطار الخرطوم في السادسة والنصف مساء اليوم الإثنين، الفوج الأول من بعثة المريخ، ثم غادر الفوج الثاني بعد ساعتين، بسبب مشكلات الحجز.

وضمت بعثة المريخ، 24 لاعبا، هم:

“منجد النيل، ومحمد المصطفى، وأكرم الهادي، والكاميروني توماس باواك، والتاج يعقوب، وحمزة داؤود، وضياء الدين محجوب، وأمير كمال، ومصطفى كرشوم، وأحمد آدم بيبو، وبخيت خميس، ومحمد عبد المنعم طبنجة، ومحمد الرشيد، ووجدي عوض، ، وعمار طيفور، والسماني الصاوي، ومحمد موسى الضي، ورمضان عجب، والنيجيري تونى إدجوماريجوي، والجزولى نوح، والليبيري أوجستين أوتو، وعزام عادل، ومحمد هاشم التكت، وبكري المدينة”، فيما يلحق بها أحمد آدم بيبو غدا الثلاثاء.

وانضم للجهاز الفني، أيمن اليماني محلل الأداء، ومجدي أشانتي مسؤول الأجانب بدائرة الكرة.

كما رافق البعثة عضو الاتحاد السوداني لكرة القدم، ورئيس البعثة من جانب الإتحاد معاوية محمد علي.

وحسب برنامج الجهاز الفني ينتظر أن يؤدي الفريق مرانا مساء غد الثلاثاء، على ملعب فندق توليب بالقاهرة.

موقع كووورة