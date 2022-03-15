الناطق الرسمي لتجمع أصحاب المخابز يوضح أسباب زيادة أسعار الخبز





عزا عصام عكاشة الناطق الرسمي باسم اللجنة التسييرية لاتحاد أصحاب المخابز أسباب زيادة أسعار الخبز إلى الزيادات العالمية في أسعار القمح، مؤكداً أن الحرب الروسية الأوكرانية لها أثر كبير في تداعيات ارتفاع أسعار القمح عالمياً.

وأضاف عكاشة أن سبب تباين أسعار المخابز يرجع إلى اختلاف التكاليف الكلية للإنتاج ممثلة في الكهرباء وأجور العاملين، إضافة للزيادة في أسعار الدقيق.

وقال عكاشة إن الحكومة ليس لها أي دور في تحديد أسعار الدقيق، وإن الشركات المنتجة تعتمد اعتماداً كلياً في الاستيراد على الميزانيات المتاحة من العملة الصعبة، وإن زيادة سعر الصرف أدى إلى تقليل الكميات المستوردة من القمح، وعزا عصام عكاشة تباين أوزان الخبز من مخبز إلى آخر، إلى اختلاف تكاليف الإنتاج بين المخابز وأن اتحاد المخابز لا توجد لديه صلاحية في تحديد أوزان الخبز دون مراعاة أرباح أصحاب المخابز، واختتم عكاشة حديثه بأن الزيادة في أسعار الخبز سوف تؤثر على العرض والطلب بصورة كبيرة مما يؤدي إلى ركود كبير، محذراً من أن قطاع صناعة الخبز معرض للانهيار.

صحيفة اليوم التالي