محكمة وداد بابكر..تفاصيل (ممتلكات)..!!





قدمت النيابة العامة أمس (94) مستند اتهام في قضية محاكمة زوجة الرئيس المعزول وداد بابكر ،على ذمة اتهامها بالثراء الحرام والمشبوه.

وتواجه زوجة المعزول (وداد) تهماً في القضية بتجاوزات وتملك أراضي سكنية وعقارات دون وجه حق على ذمة البلاغ ومخالفتها نص المادة (٧) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة ١٩٨٩م تعديل ١٩٩٦م.

المتهمة وأبناؤها

ودفع وكيل المحقق وكيل النيابة زاهر عمر ، لمحكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضى المعز بابكر الجزولي ، بأول مستند اتهام عبارة عن إفادات وردت من المسجل العام للأراضي والعقارات في سبتمبر 2020م باسم المتهمة وأبنائها ، حينها عرضت المحكمة حزمة المستندات على المحامي هاشم أبوبكر الجعلي ، عضو هيئة الدفاع عن المتهمة واعترض على المستندات قائلاً : بأن مسألة زج أبناء المتهمة في القضية أمر يجب الوقوف عنده – لاسيما وأنهم ليسوا متهمين في الدعوى الجنائية – وإنما المتهمة والدتهم فقط (وداد بابكر) ،لافتاً إلى أنه وفي ذات الوقت لا يعترض على المستندات من حيث الشكل لأنها صادرة من جهة رسمية .

في السياق تقدم المحقق للمحكمة بمستند اتهام آخر عبارة عن إفادة من بنك أم درمان الوطني فرع العمليات الاستثمارية والتي تم فيه رهن قطعة الأرض بالرقم (787) للبنك ولم يعترض عليها الدفاع من حيث الشكل عند عرض الإفادة عليه .

قطع أراضي للمتهمة

ودفع المحقق للمحكمة بمستندي اتهام عبارة عن صورة من ملف قطعتي أرض للمتهمة بالرقم (787) مربع (5) كافوري وقطعة أخرى تحمل الرقم (53) مربع (11) كافوري مرفق مع ملف القطعتين شهادتي بحث وسجل تاريخي لهما ، حيث لم يعترض الدفاع عن المتهمة عليهما ، وأشرت عليهما المحكمة كمستندات اتهام .

أراض لا تخص المتهمة

في ذات الإطار تقدم المحقق بمستند اتهام ضد المتهمة عبارة عن صور لملف (8) قطع أراضي مربع (3) بشرق النيل مرفق معها إفادة صادرة من سجلات أراضي شرق النيل تتمثل في سجل القطع التاريخي وشهادات البحث الخاصة بها وتقييمها ، في المقابل لم يعترض محامي الدفاع على المستندات شكلاً إلا أنه أفاد المحكمة بأن المستندات توضح تسجيل الأراضي في اسم شركة (تانا) للإدارة المحدودة ، وأن من بينها قطعتين فقط تخص المتهمة وليست لها علاقة ببقية قطع الأراضي محل مستندات الا تهام .

فيما تقدم المحقق للمحكمة بمستندات اتهام أيضاً عبارة عن صور من ملفات قطع أراضي بالرقم (213) حي الرضوان، وأخرى بالرقم (777) مربع (8) الحتانة الخرطوم ، وقطعة أخرى تحمل الرقم (12) مربع (12) كافوري ، الى جانب قطعة بالرقم (645) مربع (1) التكامل بالحاج يوسف ، بجانب قطعة أخرى بالرقم (239) بالحاج يوسف ، مشيراً إلى أن هذه القطع مرفق معها شهادة بحث وسجل تاريخي وتقييم لها ، في المقابل فحص محامي دفاع المتهمة المستندات ، واعترض عليها موضوعاً لعدم وجود أية علاقة لها بالمتهمة وليست مملوكةً لها أو مسجلة باسمها .

في وقت تقدم فيه المحقق النيابي للمحكمة بإفادة من الأراضي حول ثلاث قطع أراضي بالرقم (17/18/19) بالفردوس الخرطوم ، واعترض عليها الدفاع بأن تكون مستندات اتهام ضد المتهمة لاسيما وأنها قطع أراضي اتضح من خلال المستندات تسجيلها باسم ورثة الشهيد عقيد بالجيش إبراهيم شمس الدين ، ولاعلاقة للمتهمة بهذه الأراضي البتة .

وكشف المحقق عن مستند اتهام ضد المتهمة عبارة عن إفادة لقطعة الأرض (806) مربع (3) الجريف شرق ، في المقابل اعترض عضو هيئة الدفاع عن المتهمة المحامي هاشم أبوبكر الجعلي ، على المستند وأفاد بأنه لم ترد فيه أية معلومات عن المتهمة .

أعمال ليست مملوكة لـ(وداد)

في وقت كشف فيه المحقق النيابي عن ورود إفادة من مسجل أسماء الأعمال بشأن أعمال المتهمة – إلا أنه وبعرض مستند الإفادة على محامي دفاع المتهمة لم يعترض عليه شكلاً – وإنما أفاد المحكمة بأن الإفادة لم ترد فيها أية معلومة بشأن أعمال المتهمة مطلقاً ، فيما قدم أيضاً المحقق للمحكمة مستند اتهام عبارة عن إفادة من المسجل التجاري عن مالك اسم العمل (شادي للطرق والجسور) – في المقابل اعترض محامي دفاع المتهمة على المستند وشدد على أن ليس له أية علاقة بالمتهمة (وداد) وليس اسم عمل مملوكا لها .

كشف مضبوطات

في وقت كشف فيه المحقق عن مستند اتهام آخر للمحكمة عبارة عن أمر تفتيش لمقر المتهمة (وداد) مرفق معه كشف بالمضبوطات فيه ، حيث عرضت المحكمة المستند على محامي المتهمة الذي بدوره عرضه على (وداد) بقفص الاتهام ولم تبد اعتراضاً عليه حينها أفاد المحكمة بأنهم لا يعترضون على المستند.

المظاهرات توقف الجلسة

وأوقفت المحكمة مجريات جلسة الأمس بعد مرور أكثر من ساعة وذلك لاندلاع الاحتجاجات والتظاهرات وإغلاق الطرق بالخرطوم والمناطق المتاخمة للمحكمة بالصحافة والديم ومناطق أخرى مما جعل المحكمة توقف الجلسة وعدم استمرارها لما يترتب عليه من قفل الطرق والازدحام المروري لساعات طوال ، وحددت المحكمة جلسة في السابع والعشرين الجاري لمواصلة تقديم المحقق بقية مستندات الاتهام .

الانتباهة