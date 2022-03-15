أسباب تأجيل زيارة البرهان إلى السعودية





كشفت مصادر رفيعة، عن تأجيل زيارة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى المملكة العربية السعودية المقرّرة غداً، إلى وقتٍ لاحق.

وأفصحت المصادر لـ(الصيحة)، عن أسباب تأجيل الزيارة، وقالت إنه تم الاتفاق بين الطرفين على إجراء مزيد من الترتيبات للزيارة، خاصّةً وأنّها كانت ليومٍ واحد بسبب ارتباط توقيت الزيارة مع زياره أخرى سيقوم بها البرهان بعد غدٍ الخميس إلى كمبالا تلبيةً لدعوة من الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني للمشاركة في قمة دول (الإيقاد).

وأشارت المصادر إلى أن زيارة السعودية حُدِّد لها مبدئياً الأسبوع المُقبل.

الصيحة