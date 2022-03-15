رسميا.. كاس تقبل استئناف معتصم جعفر





أكدت محكمة التحكيم الرياضية الدولية “كاس” قبول الاستئناف المقدم من الدكتور معتصم جعفر ضد قرار استبعاده من انتخابات الاتحاد السوداني لكرة القدم الماضية.

وبهذا القرار سيعود معتصم جعفر لرئاسة الاتحاد السوداني لكرة القدم رسميا.

وحصل كووورة على الخطاب الرسمي الصادر من (كاس) التي أيدت فيه دفوع معتصم جعفر وبالتبعية نائبه أسامة عطا المنان.

وأوضح الخطاب التفاصيل والخطوات التي تناولت فيها “كاس” استئناف معتصم جعفر، وقررت في النهاية قبوله، ورفض الادعاءات المرفوعة ضده من قبل لجنة الأخلاقيات باتحاد كرة القدم السوداني، بل وفرضت على الاتحاد السوداني دفع مبلغ 4 آلاف فرنك سويسري لمعتصم جعفر.

وكانت ميرفت حسين رئيس لجنة الكرة النسائية السابقة في الاتحاد السوداني لكرة القدم قد كشفت اليوم الثلاثاء عبر فيسبوك عن قبول دعوى معتصم جعفر وعودته لرئاسة الاتحاد.

كما أكد ذلك أسامة عطا المنان المنضم مع جعفر في القضية نفسها حيث نجحا في الانتخابات الماضية لكن تم تعليق نتيجتهما لحين صدور القرار النهائي من جانب “كاس”.

موقع كووورة